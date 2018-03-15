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В Чурилово грузовик врезался в опору, едва не сбив пешехода
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В Чурилово грузовик врезался в опору, едва не сбив пешехода 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Водитель большегруза едва не сбил женщину, переходившую дорогу. Об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщают очевидцы аварии.
ДТП случилось сегодня, 15 марта, около 18:15 на Линейной, 53. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель грузовика Howo заметил женщину и свернул резко в сторону, врезавшись в металлическую опору.
По предварительной информации, погибших нет, женщина находится в шоковом состоянии, состояние водителя уточняется.
Очевидцы отмечают, что на этом участке пешеходам часто не уступают дорогу.
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