В Чурилово грузовик врезался в опору, едва не сбив пешехода 

Водитель большегруза едва не сбил женщину, переходившую дорогу. Об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщают очевидцы аварии.
ДТП случилось сегодня, 15 марта, около 18:15 на Линейной, 53. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель грузовика Howo заметил женщину и свернул резко в сторону, врезавшись в металлическую опору.
По предварительной информации, погибших нет, женщина находится в шоковом состоянии, состояние водителя уточняется.
Очевидцы отмечают, что на этом участке пешеходам часто не уступают дорогу.