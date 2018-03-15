СК: Погибшую на железной дороге женщину сбил не аэроэкспресс, а электричка

Удар был такой сильный, что пострадавшую отбросило на соседний путь.

Столичные следователи установили, что погибшую 15 марта на железнодорожных путях женщину сбил не аэроэкспресс, а электричка.

— По уточненным данным, женщина была сбита электричкой Щербинка — Одинцово , от удара ее отбросило на соседний путь, по которому должен был пройти аэроэкспресс. Аэроэкспрессу удалось остановиться, не доезжая до места происшествия, — сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении (ММСУТ) СК РФ.

Отмечается, что в настоящее время личность погибшей не установлена. По данным следователей, на вид ей около 50 лет.

По факту гибели женщины начата доследственная проверка, передает ТАСС

ПО ТЕМЕ

Женщину насмерть сбил аэроэкспресс на Белорусском направлении