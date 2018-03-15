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СК: Погибшую на железной дороге женщину сбил не аэроэкспресс, а электричка
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СК: Погибшую на железной дороге женщину сбил не аэроэкспресс, а электричка 

Вечерняя Москва 15 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Удар был такой сильный, что пострадавшую отбросило на соседний путь.
Столичные следователи установили, что погибшую 15 марта на железнодорожных путях женщину сбил не аэроэкспресс, а электричка.
— По уточненным данным, женщина была сбита электричкой Щербинка — Одинцово, от удара ее отбросило на соседний путь, по которому должен был пройти аэроэкспресс. Аэроэкспрессу удалось остановиться, не доезжая до места происшествия, — сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении (ММСУТ) СК РФ.
Отмечается, что в настоящее время личность погибшей не установлена. По данным следователей, на вид ей около 50 лет.
По факту гибели женщины начата доследственная проверка, передает ТАСС.
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