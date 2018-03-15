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На Белозерской улице обнаружили брошенную иномарку
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На Белозерской улице обнаружили брошенную иномарку 

Управа района Бибирево 15 марта 2018
Фото: Управа района Бибирево
Очередное брошенное транспортное средство нашли сотрудники управы района Бибирево в одном из дворов на Белозерской улице. Как сообщили в отделе ЖКХиБ управы, ненужная хозяину машина стоит возле дома № 11Г.
— Рейды по выявлению брошенных машин проводятся регулярно совместно с сотрудниками полиции и административно-технической инспекции. На этот раз найден «Chevrolet Lanos» с госзнаком О023ТН197RUS, — рассказали в управе.
На машину наклеили предписание, чтобы владелец привел транспорт в надлежащий вид либо эвакуировал его своими силами. Если требования властей не будут выполнены, 19 марта «железного коня» эвакуируют на спецстоянку. (ип)
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