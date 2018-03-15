Улицу Малиновского в Ростове перекроют на полтора месяца

В департаменте автодорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону сообщили об ограничении движения автотранспорта средств по улице Малиновского. Ограничение вводится на участке от улицы Доватора до проспекта Коммунистического и будет действовать с 3 апреля по 15 мая. Как заверили в департаменте, такая мера связана с ремонтом «автомобильной дороги по улице Малиновского» на указанном участке. Напомним, улица Малиновского является одной из самых загруженных магистралей Ростова. Из-за интенсивного использования дороги грузовым транспортом и низкой пропускной способности, пробки здесь наблюдаются практически круглосуточно.