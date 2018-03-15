Школьница из Князево попала под машину, возвращаясь домой 

12-летняя школьница из Ломоносовского района Ленобласти попала под колёса автомобиля, когда перебегала дорогу по пути домой.
По словам очевидцев, авария произошла 15 марта около 14:00 на улице Братьев Горкушенко в деревне Князево. Легковушка под управлением жительницы Новгородской области совершила наезд на 12-летнюю девочку, ученицу местной школы. Сообщается также, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
Пострадавшую доставили в реанимацию Николаевской больницы в Петергофе. Очевидцы рассказали, что девочка находилась без сознания.