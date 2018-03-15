Ещё
Школьница из Князево попала под машину, возвращаясь домой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьница из Князево попала под машину, возвращаясь домой 

Ivyborg.ru 15 марта 2018
12-летняя школьница из Ломоносовского района Ленобласти попала под колёса автомобиля, когда перебегала дорогу по пути домой.
По словам очевидцев, авария произошла 15 марта около 14:00 на улице Братьев Горкушенко в деревне Князево. Легковушка под управлением жительницы Новгородской области совершила наезд на 12-летнюю девочку, ученицу местной школы. Сообщается также, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
Пострадавшую доставили в реанимацию Николаевской больницы в Петергофе. Очевидцы рассказали, что девочка находилась без сознания.
Ivyborg.ru: последние новости
Пенсионер, женщина и ребенок улетели в кювет на «Шевроле» и врезались в дерево На трассе в Ленобласти задержали набитый оружием ВАЗ В центре Санкт-Петербурга бил фонтан высотой с 5-этажный дом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию253
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе238
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской205
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение