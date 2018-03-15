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В Тюмени ищут водителя, который сбил девочку на Широтной и уехал с места ДТП
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В Тюмени ищут водителя, который сбил девочку на Широтной и уехал с места ДТП 

72.ru 15 марта 2018
Фото: 72.ru
В минувшую среду в районе ДК «Современник» на Широтной, 97 автомобилист сбил 15-летнюю школьницу. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда в неё врезался владелец легковушки. — Авария произошла 14 марта в три часа дня. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, а скорую для девочки вызвал её дедушка, когда внучка добралась домой. Медики зафиксировали у пострадавшей многочисленные ушибы, — рассказали в пресс-службе областной ГИБДД. — Приехавшим сотрудникам полиции девочка рассказала, что её сбил автомобиль белого цвета с госномером 904. На месте водителя был мужчина в форме охранника. С помощью записей с камер фото-видео-фиксации был обнаружен подходящий под описания пострадавшей автомобиль, который принадлежит охраннику тюменского ЧОПа. Водитель свою причастность к аварии отрицает. Поиск нарушителя продолжается. Если вы стали очевидцем этой аварии или это произошло на глазах ваших друзей или знакомых, сообщите всё, что знаете, в ГИБДД. Звонить можно по любому из этих номеров: 291— 499 и 291— 488.
Ещё одна авария на этой же улице произошла в прошлую пятницу, 9 марта. Сбивший 19-летнюю тюменку водитель Nissan Pathfinder решил не дожидаться приезда дорожных инспекторов. Путь пьяного беглеца удалось отследить по камерам видеонаблюдения. А после и выяснить, почему он колесил по городу в нетрезвом виде.
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