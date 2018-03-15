Ещё
В Онежском районе трое рыбаков оказались в снежном плену
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Онежском районе трое рыбаков оказались в снежном плену 

АиФ Архангельск 15 марта 2018
Фото: АиФ Архангельск
В Онежском районе трем рыбакам требуется помощь спасателей, из-за сильного снегопада они не могут выбраться с места подледного лова.
В спасательный центр за помощью позвонил один из рыбаков, который сообщил, что он и двое его товарищей находятся на реке Ухта, откуда не могут выбраться из-за того, что мотобуксировщик не может пройти по пухлому снегу.
Рыболовы поставили палатку и обогреваются горелкой, запас продуктов и теплая одежда у них имеется, техника находится в исправном состоянии.
«В 11:00 на поиски пропавших выехала группа спасателей — 3 человека, 2 автомобиля и 2 снегохода. Учитывая погодные и дорожные условия, нескоростную технику, до места стоянки рыбаков спасатели доберутся примерно через 8 часов. Пропавшие должны дождаться помощи без особых проблем, это опытные рыбаки, которые не раз бывали в этих местах. Сейчас первоочередная задача — обнаружить автомобиль пропавших, чтобы убедиться в том, что они точно находятся в этом районе. После обнаружения автомобиля при помощи снегоходов спасатели промнут «лыжню» до палатки, по которой затем сможет выехать мотобуксировщик с рыбаками», — пояснил начальник поисково-спасательного подразделения Арктического комплексного центра МЧС России Олег Климантов.
АиФ Архангельск: последние новости
Девушка получила сотрясение мозга в архангельском ДТП Опять метель: в Архангельске второй день подряд идет сильнейший снегопад На улицах Архангельска появятся новые низкопольные автобусы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию253
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе238
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской205
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение