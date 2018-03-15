В Онежском районе трое рыбаков оказались в снежном плену

В Онежском районе трем рыбакам требуется помощь спасателей, из-за сильного снегопада они не могут выбраться с места подледного лова.

В спасательный центр за помощью позвонил один из рыбаков, который сообщил, что он и двое его товарищей находятся на реке Ухта, откуда не могут выбраться из-за того, что мотобуксировщик не может пройти по пухлому снегу.

Рыболовы поставили палатку и обогреваются горелкой, запас продуктов и теплая одежда у них имеется, техника находится в исправном состоянии.

«В 11:00 на поиски пропавших выехала группа спасателей — 3 человека, 2 автомобиля и 2 снегохода. Учитывая погодные и дорожные условия, нескоростную технику, до места стоянки рыбаков спасатели доберутся примерно через 8 часов. Пропавшие должны дождаться помощи без особых проблем, это опытные рыбаки, которые не раз бывали в этих местах. Сейчас первоочередная задача — обнаружить автомобиль пропавших, чтобы убедиться в том, что они точно находятся в этом районе. После обнаружения автомобиля при помощи снегоходов спасатели промнут «лыжню» до палатки, по которой затем сможет выехать мотобуксировщик с рыбаками», — пояснил начальник поисково-спасательного подразделения Арктического комплексного центра МЧС России Олег Климантов.