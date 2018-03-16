В Воронеже изменится движение маршрутки №125а

С 15 марта изменился маршрут движения пассажирского автобуса №125а «ул. Лидии Рябцевой — ДК Кирова», сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь маршрутка будет следовать в микрорайон Тенистый.

Движение автобусов будет направлено: от остановки «ул. Лидии Рябцевой» по улицам Лидии Рябцевой, Елецкой, Лидии Рябцевой, Московскому проспекту, улицам Плехановской, Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, проспекту Патриотов, автодороге на Тенистый, улицам Тепличной, Васильковой до остановки «Областной тубдиспансер».