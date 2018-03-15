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Начальство ГИБДД накажет инспекторов, на глазах которых эвакуатор возил машину с водителем
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Начальство ГИБДД накажет инспекторов, на глазах которых эвакуатор возил машину с водителем 

ngs.ru 15 марта 2018
Фото: ngs.ru
В ДПС пообещали наказать инспекторов за бездействие во время эвакуации автомобиля с перекрёстка Красного проспекта и улицы Гоголя.
Как рассказала корреспонденту НГС водитель эвакуированной машины Мария, её машину сначала в присутствии инспекторов с нарушениями увезли из центра Новосибирска, а после этого водитель эвакуатора возил её автомобиль по штрафстоянке, когда она была в салоне погруженного на него автомобиля.
«Там [вынесли решение] по двум случаям: когда проходила эвакуация возле «Кофемолки» — то, что инспектор не был на месте, и то, что он не выписал штраф водителю эвакуатора, который по встречке проехал. А второе: на самой стоянке, где [другой] инспектор отказался выписать штраф, когда меня катали в салоне во время эвакуации. Он сказал, что ничего не видел», — рассказала корреспонденту НГС Мария, обратившаяся с жалобой на действия инспекторов в ГИБДД.
Сибирячка предоставила редакции НГС ответ от командира полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области полковника полиции Андрея Бойко, где сообщается, что по жалобе проведена служебная проверка. В результате упомянутые инспекторы ГИБДД «будут привлечены к дисциплинарной ответственности».
В ответе от ГИБДД нарушения инспекторов описаны достаточно подробно. «Установлено, что лейтенант полиции И. В. Пупынин не присутствовал на месте эвакуации до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения на специализированную стоянку (находился в салоне эвакуатора), а также не исполнил административную процедуру в виде возбуждения дела об административном правонарушении [— езде эвакуатора по встречке]. Кроме того, старший лейтенант полиции И. М. Касатов не исполнил административную процедуру в виде возбуждения дела об административном правонарушении», — сообщается в официальном ответе полковника Андрея Бойко.
В ГИБДД корреспонденту НГС пояснили, что под дисциплинарной ответственностью могут подразумеваться разные наказания: от замечания, выговора и строгого выговора до предупреждения о неполном служебном соответствии, которое может привести к увольнению. Как конкретно будут наказаны данные инспекторы, корреспонденту НГС пояснить не смогли, предложив написать запрос на имя командира полка ДПС ГИБДД по области.
Помимо этого, добавила Мария, по её заявлению полиция Октябрьского района возбудила административное дело по факту избиения её мужа водителем эвакуатора — этот инцидент попал на видео, которое НГС публиковал в феврале.
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