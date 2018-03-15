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Почти 10 тысяч курганцев остались без воды
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Почти 10 тысяч курганцев остались без воды 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба «Водного союза», отключение произошло из-за коммунальной аварии на улице Трактовой, 4. Сейчас там работает бригада компании.
Подача воды будет возобновлена сразу после устранения аварии.
Фото: Евгений Поторочин
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