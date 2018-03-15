Почти 10 тысяч курганцев остались без воды

Как сообщает пресс-служба «Водного союза», отключение произошло из-за коммунальной аварии на улице Трактовой, 4. Сейчас там работает бригада компании. Подача воды будет возобновлена сразу после устранения аварии. Фото: Евгений Поторочин