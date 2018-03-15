ГИБДД Тюмени разыскивает очевидцев аварии на Широтной, в которой пострадал ребенок

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области, неустановленный автомобиль сбил ребенка днем 14 марта на улице Широтной в районе ДК «Современник» на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Придя домой, ребенок сообщил о случившемся своему дедушке, который вызвал бригаду «скорой помощи». Врачи констатировали у пострадавшей множественные ушибы», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как рассказала девочка сотрудникам ГИБДД , ее сбила машина белого цвета с госномером 904. За рулем авто находился мужчина в форме охранника.