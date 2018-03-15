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В Воронежской области будут судить водителя, из-за самонадеянности которого пострадал пассажир
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В Воронежской области будут судить водителя, из-за самонадеянности которого пострадал пассажир 

Вести Воронеж 15 марта 2018
Автомобилист не сохранил безопасную скорость.
В Воронежской области будут судить 67-летнего автомобилиста, который на служебном авто перевозил людей и, нарушив ПДД, попал в аварию. Об этом сегодня, 15 марта, рассказали в пресс-службе региональном управлении МВД. Авария произошла в конце ноября прошлого года на трассе «М-4 „Дон“ — Бобров — Таловая — Новохопёрск». Однажды утром водитель на служебном грузовом авто «УАЗ-390944» перевозил трёх жителей Борисоглебска. В пути ему нужно было пройти затяжной поворот, перед которым было необходимо снизить скорость с 70 км/ч., на которых двигался водитель, и использовать приёмы плавного манёвра. Однако самонадеянный водитель этого не сделал и в итоге потерял управление, а машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате аварии серьёзно пострадал 29-летний пассажир «УАЗа». — Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы ему были причинены телесные повреждения, которые квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью, так как повлекли за собой вред здоровью опасный для жизни человека, — рассказывают правоохранители. Тогда против водителя было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». На сегодняшний день расследование завершено. Автомобилист полностью признал вину и раскаялся, говорят полицейские. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд.
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