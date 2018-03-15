В Воронежской области будут судить водителя, из-за самонадеянности которого пострадал пассажир

Автомобилист не сохранил безопасную скорость.

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