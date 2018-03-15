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В Ростове из-за ремонта дороги ограничат движение по улице Малиновского
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В Ростове из-за ремонта дороги ограничат движение по улице Малиновского 

161.ru 15 марта 2018
Фото: 161.ru
Ремонт одной из самых оживленных улиц донской столицы начнут 4 апреля. На Малиновского много дорожных ям, из-за чего здесь регулярно возникают многокилометровые пробки.
— Работы пройдут на участке от улицы Доватора до Коммунистического проспекта, — сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Из-за ремонта дороги до 15 мая здесь будет ограничено движение.
Всего в Ростове планируют отремонтировать 21 улицу к середине мая, еще 21 — к 25 октября. Среди них проспекты Космонавтов, Королева, Стачки, Шолохова, переулки Семашко, Соборный, улица Лермонтовская. На работы потратят 900 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.
На время проведения чемпионата мира по футболу все дорожные работы приостановят.
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