В Ростове из-за ремонта дороги ограничат движение по улице Малиновского

Ремонт одной из самых оживленных улиц донской столицы начнут 4 апреля. На Малиновского много дорожных ям, из-за чего здесь регулярно возникают многокилометровые пробки.

— Работы пройдут на участке от улицы Доватора до Коммунистического проспекта, — сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Из-за ремонта дороги до 15 мая здесь будет ограничено движение.

Всего в Ростове планируют отремонтировать 21 улицу к середине мая, еще 21 — к 25 октября. Среди них проспекты Космонавтов, Королева, Стачки, Шолохова, переулки Семашко, Соборный, улица Лермонтовская. На работы потратят 900 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

На время проведения чемпионата мира по футболу все дорожные работы приостановят.