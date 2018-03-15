Водителей могут начать наказывать за отсутствие светоотражающей одежды

"Действительно, на сегодняшний день ответственности за то, что человек осуществляет эти действия без световозвращающего жилета, не предусмотрено… Мы сейчас смотрим на легитимность данного предложения, — вполне возможно, что можно будет привлекать за то, что водитель находился на проезжей части без световозвращающего жилета, как за невыполнение требований, связанных с его обязательствами по дорожно-транспортному происшествию", — сказал Шакиров на круглом столе в МИА «Россия сегодня».

По его словам, указанное предложение о введении ответственности за нахождение без жилетов на проезжей части касается только случаев ДТП.

"Я сейчас не готов сказать, насколько это действительно можно будет сделать, но мы этим вопросом занимаемся. Получается, что водитель при ДТП должен выставить знак аварийной остановки. Должен либо не уезжать с места, либо зафиксироваться. Это его обязанность, и если он этого не делает, то он подвергается административному штрафу в размере тысячи рублей. Но ведь у него точно такая же обязанность в случае ДТП одевать этот жилет, поэтому если он ее не выполнил, вполне возможно, что и дополнительной ответственности вносить не надо, а можно руководствоваться этой статьей кодекса", — указал Шакиров.

По данным Шакирова, в 2017 году произошло 386 наездов на водителей, не надевших светоотражающие жилеты. В результате этих ДТП 67 человек погибло и 347 было ранено. Он указал, что за два месяца 2018 года таких ДТП было 37, в них погибло 9 человек, ранено 36. Шакиров отметил снижение количества происшествий и жертв, при этом нововведение позволит еще больше снизить этот уровень.

По словам Шакирова, сотрудник ГАИ не будет целенаправленно проверять наличие жилета в машине, ведь требования возить с собой жилет нет, в то же время «не применять его тоже нельзя». Он посоветовал приобретать жилет в магазинах рабочей одежды.

Круглый стол посвящен нововведению в правилах дорожного движения (ПДД), обязывающему водителей в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля надевать светоотражающие куртку или жилет.

Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 18 марта 2018 года. По статистике, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток были зарегистрированы более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. Это на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В результате погибли 1 тысяча 321 человек, еще 6 тысяч 537 человек пострадали.

Возросло количество наездов транспорта на водителей, в отношение которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. За шесть месяцев 2017 года произошли 66 таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.