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В Ростове драка между водителями троллейбуса и легковушки закончилась выбитыми стеклами
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В Ростове драка между водителями троллейбуса и легковушки закончилась выбитыми стеклами 

Деловое сообщество 15 марта 2018
Фото: Деловое сообщество
Водитель троллейбуса не дала себя в обиду. Сегодня, 15 марта, на улице Большая Садовая иномарка подрезала троллейбус. Очевидцы поделились новостью с корреспондентом ДОН24. Водитель электротранспорта вышла навстречу обидчику с дубинкой, и начала стучать ей в лобовое стекло автомобиля. В ответ мужчина, находившийся за рулём иномарки вооружился битой и пошел громить стекла троллейбуса. Осколки стекла сыпались прямо на пассажиров, однако никто не пострадал. Иномарка скрылась с места происшествия, а водитель троллейбуса высадила пассажиров на остановке и вызвала сотрудников полиции. Теперь по факту происшествия проводится проверка.
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