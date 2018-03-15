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Кого осудили за смерть в ДТП общественницы и её сына?
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Кого осудили за смерть в ДТП общественницы и её сына? 

АиФ Пермь 15 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
Как закончился суд над виновником ДТП, в котором погибли общественница Раиса Шахова и её сын?
Усть-Куломский районный суд признал жителя села Помоздино виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц, сообщили в прокуратуре РК. Суд установил, что 25 июня 2017 года таксист вёз трёх пассажиров из с. Помоздино в Сыктывкар. На участке автодороги Троицко-Печорск — Сыктывкар, в районе с. Ульяново, водитель начал совершать обгон двигавшегося в попутном направлении лесовоза. В результате такси столкнулось с машиной «Хонда», ехавшей по встречной полосе. В ДТП погибли пассажиры такси — член Общественной палаты РК Раиса Шахова и её четырёхлетний сын. Таксист и третий пассажир получили тяжёлые травмы, равно как и водитель «Хонды» и двое пассажиров. Суд назначил водителю — виновнику ДТП — наказание: лишение свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии-поселении.
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