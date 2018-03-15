Самарская автоледи сбила трёхлетнего пешехода

Мальчик переходил дорогу вместе с отцом по нерегулируемой зебре, когда попал под колеса иномарки. Сейчас ребёнок, получивший травмы головы, находится на лечении в медучреждении. ДТП произошло в областном центре в среду, 14 марта. В районе восьми часов утра 43-летняя женщина за рулём Nissan Tiida на пешеходном переходе сбила 3-летнего мальчика. Иномарка двигалась на восток по улице Вилоновской. На пересечении улиц Вилоновской и Садовой женщина допустила наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по зебре. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. В результате ДТП пострадал мальчик 2014 года рождения. Ребёнок вместе с отцом шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Малыша госпитализировали с травмами головы. В настоящий момент ребёнок находится под присмотром врачей. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области