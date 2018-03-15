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На Заводском шоссе водитель ВАЗ-2114 столкнулся с двумя трамваями и машиной ГИБДД
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На Заводском шоссе водитель ВАЗ-2114 столкнулся с двумя трамваями и машиной ГИБДД 

63.ru 15 марта 2018
Фото: 63.ru
В четверг, 15 марта, в Самаре произошло крупное ДТП с участием общественного транспорта. Около 14:00 на пересечении Заводского шоссе и Гаражного проезда ВАЗ-2114 столкнулся с двумя трамваями и машиной ГИБДД.
— Автомобилист пытался проенхать между двумя составами, но это у него, конечно, не получилось. В результате машина разбилась вдребезги. Сотрудники полиции вели водителя под руки. Наверно, он пытался сбежать. Мне показалось, что мужчина еле на ногах стоит, — рассказали 63.ru очевидцы.
Информации о пострадавших пока нет. Авария затруднила движение трамваев в обе стороны.
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