Каршеринг BelkaCar опередил сервис «Делимобиль» по количеству автомобилей и стал лидером рынка в Москве

Сервис каршеринга BelkaCar с 15 марта увеличил парк автомобилей доступных для краткосрочной аренды на 200 штук, до 1 925 штук, что позволило компании стать лидером рынка и опередить компанию «Делимобиль» по количеству автомобилей, сообщил представитель компании.

Парк автомобилей будет увеличен за счет 150 Kia Rio X-Line и 50 Mercedes-Benz GLA.

«С сегодняшнего дня оператор занимает первое место по величине автопарка в столичном регионе — общее число доступных автомобилей достигает 1,925 тыс. единиц, что составляет 31,5% московского рынка каршеринга», — сообщили в BelkaCar.

Компания намерена сфокусироваться на развитии в Московском регионе и консервативно относится к региональной экспансии. По оценкам BelkaCar рынок Москвы Московской области самый большой в Европе и насыщен минимум на 30%.

Официальный представитель компании «Делимобиль» пояснил RNS, что парк автомобилей сервиса по всей России состоит из 2,3 тыс. автомобилей, в том числе в Москве и области — 1,7 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что в планах «Делимобиля» увеличение парка автомобилей в городах работы сервиса до конца года до 5 тыс. автомобилей. BelkaCar может вырасти до 4,5 тыс. штук к 2019 году, уточнил RNS ее представитель.