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Каршеринг BelkaCar опередил сервис «Делимобиль» по количеству автомобилей и стал лидером рынка в Москве
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Каршеринг BelkaCar опередил сервис «Делимобиль» по количеству автомобилей и стал лидером рынка в Москве 

Rambler News Service 15 марта 2018
Фото: Inc.
Сервис каршеринга BelkaCar с 15 марта увеличил парк автомобилей доступных для краткосрочной аренды на 200 штук, до 1 925 штук, что позволило компании стать лидером рынка и опередить компанию «Делимобиль» по количеству автомобилей, сообщил представитель компании.
Парк автомобилей будет увеличен за счет 150 Kia Rio X-Line и 50 Mercedes-Benz GLA.
«С сегодняшнего дня оператор занимает первое место по величине автопарка в столичном регионе — общее число доступных автомобилей достигает 1,925 тыс. единиц, что составляет 31,5% московского рынка каршеринга», — сообщили в BelkaCar.
Компания намерена сфокусироваться на развитии в Московском регионе и консервативно относится к региональной экспансии. По оценкам BelkaCar рынок Москвы и Московской области самый большой в Европе и насыщен минимум на 30%.
Официальный представитель компании «Делимобиль» пояснил RNS, что парк автомобилей сервиса по всей России состоит из 2,3 тыс. автомобилей, в том числе в Москве и области — 1,7 тыс. автомобилей.
Ранее сообщалось, что в планах «Делимобиля» увеличение парка автомобилей в городах работы сервиса до конца года до 5 тыс. автомобилей. BelkaCar может вырасти до 4,5 тыс. штук к 2019 году, уточнил RNS ее представитель.
Также еще одним из сервисов каршеринга является «Яндекс. Драйв». Компания начала работу в Москве 21 февраля с 750 автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. В настоящее время в Москве предлагают услуги каршеринга 14 компаний, среди них Anytime, YouDrive, «Карусель», Car5, EasyRide, Carenda, Carlion, LifCar.
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