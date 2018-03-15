Зеленоградская автоинспекция разыскивает свидетелей двух ДТП

12 марта 2018 года в Старом Крюково произошло два наезда на пешеходов, после которых водители скрылись с места происшествия.

Первое ДТП произошло около 16.30 на улице Калинина напротив корпуса 917. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, следуя в направлении Панфиловского проспекта, совершил наезд вне зоны действия пешеходного перехода на 32-летнего зеленоградца, после чего скрылся. В результате ДТП мужчина-пешеход нарядом скорой помощи был госпитализирован в городскую больницу.

В тот же день около 18.00 на Крюковской площади, напротив корпуса 834А, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, следуя по улице Железнодорожная, напротив корп. 824А, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 19-летнего зеленоградца после чего скрылся с места происшествия. Через несколько часов пострадавший обратился в травмпункт, где после оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.