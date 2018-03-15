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Зеленоградская автоинспекция разыскивает свидетелей двух ДТП
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Зеленоградская автоинспекция разыскивает свидетелей двух ДТП 

Старое Крюково 15 марта 2018
Фото: Старое Крюково
12 марта 2018 года в Старом Крюково произошло два наезда на пешеходов, после которых водители скрылись с места происшествия.
Первое ДТП произошло около 16.30 на улице Калинина напротив корпуса 917. Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, следуя в направлении Панфиловского проспекта, совершил наезд вне зоны действия пешеходного перехода на 32-летнего зеленоградца, после чего скрылся. В результате ДТП мужчина-пешеход нарядом скорой помощи был госпитализирован в городскую больницу.
В тот же день около 18.00 на Крюковской площади, напротив корпуса 834А, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, следуя по улице Железнодорожная, напротив корп. 824А, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 19-летнего зеленоградца после чего скрылся с места происшествия. Через несколько часов пострадавший обратился в травмпункт, где после оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.
По фактам этих ДТП автоинспекция проводит расследование и убедительно просит всех очевидцев, тех, кому что-либо известно об обстоятельствах происшествий, сообщить по телефонам: 8-499-733-04-10, 8-499-733-03-44.
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