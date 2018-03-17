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«Увезли в реанимацию»: рейсовый автобус на выезде из Челябинска сбил на зебре дедушку
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«Увезли в реанимацию»: рейсовый автобус на выезде из Челябинска сбил на зебре дедушку 

74.ru 20 часов назад
Фото: 74.ru
Пожилого человека в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Пассажиры рейсового автобуса № 691 «Челябинск—Магнитогорск» не пострадали. ДТП произошло около полудня сегодня, 17 марта.
— Проезжал по Троицкому тракту в сторону выезда — там рейсовый автобус сбил пешехода на зебре, — рассказал 74.ru очевидец Александр Столле. — На дороге море крови, вата лежит, два экипажа ГИБДД. Кого сбили — не видно. Перед автобусом стоит Mitsubishi Outlander. У автобуса перед весь разбит. ДТП произошло около 12 часов дня.
В соцсетях уже активно обсуждают это ДТП.
— Сбили дедушку, — рассказала пассажир автобуса Татьяна Речкалова в сообществе «Регион-74 | Челябинск». — Водитель оказал первую помощь, потом скорая дедушку забрала. Вроде жив. Надеюсь, всё хорошо будет. Нас уже час не могут пересадить в другой автобус. Сидим в автобусе рейса 691 «Челябинск-Магнитогорск».
На автовокзале «Центральный» подтвердили информацию о происшествии.
— Автобус выехал с автовокзала около дворца спорта «Юность» в 11:19, — рассказал директор автовокзала «Центральный» Виталий Макайкин. — Около полудня произошло ДТП. Со слов водителей, которые подъехали на место аварии, пожилой человек находился за пешеходным переходом. Он жив, но серьёзно пострадал, находится в реанимации. В автобусе в тот момент находился 31 пассажир. Всех их мы пересадили на следующий автобус до Магнитогорска, который выехал с автовокзала в 12:00.
В городской ГИБДД пообещали прокомментировать информацию позже.
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