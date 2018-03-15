Жителям Москвы и Подмосковья принадлежит 15% всего автопарка России

Агентство «Москва»: последние новости

Эвакуатор-тягач направлен к месту ДТП на Дмитровском шоссе для ликвидации последствий аварии

Съезд с ул. Библиотечная на трассу М11 «Москва-Санкт-Петербург» в сторону столицы открыт

Движение на участке Озерковской набережной ограничат с 20 марта по 30 декабря из-за строительных работ