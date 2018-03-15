Жителям Москвы и Подмосковья принадлежит 15% всего автопарка России 

«Согласно данным аналитического агентства „Автостат“, на 1 января 2018 г. в России насчитывается 42,4 млн легковых автомобилей. При этом 40% от этого количества сосредоточено всего лишь в 10 российских регионах. Крупнейшим региональным парком в стране остается Москва, в которой на начало нынешнего года числилось 3,71 млн легковых автомобилей. На втором месте по этому показателю находится Подмосковье с 2,62 млн зарегистрированных единиц. Таким образом, столице вместе с областью принадлежит 15% российского автопарка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на третьей строчке данного рейтинга находится Краснодарский край, где насчитывается 1,78 млн автомобилей, он даже опережает Санкт-Петербург с 1,69 млн машинами. Замыкает пятерку лидеров Ростовская область с 1,28 млн авто.
«В топ-10 российских регионов с наибольшим количеством автомобилей также попадают: Свердловская область (1,27 млн штук), Татарстан (1,22 млн штук), Башкортостан (1,19 млн штук), Челябинская (1,06 млн штук) и Самарская (1,02 млн штук) области. Только в перечисленных субъектах РФ парк легковых автомобилей превышает 1 млн единиц. В остальных же регионах страны он ниже этой отметки», — добавили в пресс-службе.