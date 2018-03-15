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Омские медики впервые получили машины для перевозки больных с почечной недостаточностью
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Омские медики впервые получили машины для перевозки больных с почечной недостаточностью 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области приобрело 28 автомобилей «Газель» для транспортировки больных с почечной недостаточностью в больницы для проведения гемодиализа (процедура очищения крови). Ранее для доставки таких пациентов использовались машины скорой помощи.
"Мы впервые приобрели 28 автомобилей для тех больных, которым необходимо ехать в больницы на процедуру гемодиализа. Таких машин у нас никогда не было, приходилось использовать машины скорой помощи", — заявил на церемонии вручения ключей от автомобилей врио губернатора Омской области Александр Бурков.
Министр здравоохранения региона Андрей Стороженко рассказал, что 20 машин будут распределены между сельскими районами Омской области, 8 останутся в самом Омске. «У нас 607 таких пациентов, 217 из них — в сельских районах. Эти машины закроют проблему доставки всех этих больных — их будут бесплатно забирать из дома для проведения гемодиализа и потом отвозить обратно», — уточнил Стороженко. В Минздраве подчеркнули, что покупка этих автомобилей «разгрузит» автопарк машин скорой помощи, которые будут использоваться по прямому назначению.
По словам Буркова, в этом году также впервые будут приобретены 60 автомобилей для участковых терапевтов и педиатров для посещения больных по вызовам. «Всего же на пополнение медицинского автопарка в Омской области в этом году выделено около 64 млн рублей», — отметил врио губернатора. В 2017 году на эти цели в регионе было выделено 50 млн рублей, а в 2016 — 40 млн рублей.
Бурков также сообщил, что Омская область в 2018 году получит от федерального центра 30 млн рублей на приобретение передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. «Это необходимо, чтобы бригады медиков могли добираться до самых отдаленных и труднодоступных сел», — подчеркнул он.
Стороженко уточнил, что региональный Минздрав еще рассматривает вопрос, какие автомобили лучше подходят для этих целей. «Скорее всего, это будут „КамАЗы“. Это мощные мобильные комплексы, с хорошей диагностической лабораторией, своего рода минибольница. Планируется, что они будут базироваться в Таре (город на север Омской области) для обслуживания труднодоступных районов на севере региона», — подытожил министр.
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