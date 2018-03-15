Ещё
Часть стены обрушилась на машину с людьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть стены обрушилась на машину с людьми 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: Экспресс-газета
В Дагестане часть стены обрушилась на припаркованный рядом автомобиль, в котором находились два человека. ЧП попало на камеру уличного видеонаблюдения. Об этом сообщил портал eg.ru.
В Махачкале сегодня
из-за  ветра слетела облицовка дома в микрорайоне «Радиотоваров» повезло, что кирпичи не упали никому На голову ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ПОДПИШИСЬ%F0%9 °F%91%89@golos.hasavyrta ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖✅Есть интересная и полезная информация?✅Отправьте нам в Директ ЗА МАТ В БЛОК%F0%9 °F%9A%AB. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖#goloshasavyrta#tutdagestan#dagestan#хасавюрт#hasavyrt#хасавюртовскийрайон#хабибнурмагомедов #спорт#россия #новолак #чечня#кавказ#кадыров#васильев#дгпу#лайки#взаимно#любовь #природа#жизнь#красота#девушки#авария #платон#дтп #лайки#украина#селфи
Публикация от ГОЛОС ХАСАВЮРТА (@golos.hasavyrta)
Мар 14, 2018 в 9:51 PDT  По данным источника, «камнепад» длился около 30 секунд. На кадрах видно, как куски кирпича разбивают ветровое стекло машины и оставляют вмятины. Люди, находящиеся в салоне, сначала хотели выйти, но судя по всему, решили переждать «кирпичный град» внутри. Позже мужчины выбрались из покореженной иномарки и убежали.
360tv.ru: последние новости
Дмитровское шоссе парализовано из‐за опрокинувшейся фуры Врач рассказал о состоянии здоровья музыкантов группы «Пикник» Более сорока человек пострадали при столкновении электричек в Кельне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию251
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе233
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской203
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение