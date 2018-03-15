Часть стены обрушилась на машину с людьми

Дагестане часть стены обрушилась на припаркованный рядом автомобиль, в котором находились два человека. ЧП попало на камеру уличного видеонаблюдения. Об этом сообщил портал eg.ru.

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Публикация от ГОЛОС ХАСАВЮРТА (@golos.hasavyrta)

Мар 14, 2018 в 9:51 PDT По данным источника, «камнепад» длился около 30 секунд. На кадрах видно, как куски кирпича разбивают ветровое стекло машины и оставляют вмятины. Люди, находящиеся в салоне, сначала хотели выйти, но судя по всему, решили переждать «кирпичный град» внутри. Позже мужчины выбрались из покореженной иномарки и убежали.