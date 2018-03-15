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СК выяснит, кто виноват в обрушении глыбы льда на женщину в центре Воронежа
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СК выяснит, кто виноват в обрушении глыбы льда на женщину в центре Воронежа 

Вести Воронеж 15 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Врачи назвали травмы пострадавшей тяжёлыми. Воронежские следователи начали проверку по факту обрушения глыбы льда на женщину в центре города. Она получила тяжёлые травмы в четверг, 15 марта, из-за схода надели с дома № 4 по улице Плехановской. Кто виноват в случившемся разберутся следователи, сообщили в СК СКР по региону. — Будут приняты объяснения у пострадавшей, а также очевидцев произошедшего, назначена судебно— медицинская экспертиза. В ходе проведения проверочных мероприятий будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение льда, дана оценка качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега, — пояснила Елена Мануковская, страший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области. Во время происшествия женщина получила тяжёлые травмы, рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Скорая» приехала на место ЧП в течение 10 минут, бригада врачей оказала первую помощь и доставила пострадавшую в одну из городских больниц. Врачи оценили состояние женщины как тяжёлое, ей проводится необходимое лечение. Перед оттепелью коммунальщики предупредили горожан о том, что «под сосульками лучше не ходить» и пообещали, что на уборку крыш в миллионном городе 15 марта направят 20 автовышек — вместо привычных 15. А жаловаться на опасные крыши можно по телефонам «горячих линий» в управах.
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