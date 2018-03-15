Один из микрорайонов Кургана остался без воды из-за аварии на водопроводе

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Жители микрорайона Увал в Кургане остались без воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе региональной компании «Водный союз».

"В связи с устранением аварии на водопроводе водоснабжение отключено в микрорайоне Увал Кургана", — говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь «Водного союза» Надежда Куликова, назвать точное число жителей микрорайона, водоснабжение домов которых нарушено, невозможно, так как здесь располагается частный сектор. Авария будет устранена в четверг.