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Один из микрорайонов Кургана остался без воды из-за аварии на водопроводе
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Один из микрорайонов Кургана остался без воды из-за аварии на водопроводе 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: 45.ru
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Жители микрорайона Увал в Кургане остались без воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе региональной компании «Водный союз».
"В связи с устранением аварии на водопроводе водоснабжение отключено в микрорайоне Увал Кургана", — говорится в сообщении.
Как пояснила ТАСС пресс-секретарь «Водного союза» Надежда Куликова, назвать точное число жителей микрорайона, водоснабжение домов которых нарушено, невозможно, так как здесь располагается частный сектор. Авария будет устранена в четверг.
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