Трое рыбаков на Белом море попали в снежный плен

В 10 утра спасателям позвонил один из рыбаков. Он объяснил, что из-за сильного снегопада они не могут выбраться со льда, и попросил помощи.

Вчера они втроем отправились на рыбалку на Белое море, в километре от устья реки Ухта. Оставив автомобиль в поселке Верхнеозерский, они пересели на мотособаку с привязанными к ней санями-волокушами.

Проведя ночь за ловлей рыбы, утром они собирались отправиться домой. Выбравшись из палатки, они обнаружили, что вчерашний след замело, а по выпавшему снегу мотобуксировщик не едет. С собой у них нет ни GPS-навигатора, ни бумажных карт, зато есть горелка, теплая одежда, палатка и мобильная связь. Попыток выбраться в лес и найти путь самим они не делают — тогда связь может пропасть, и рыбаки заблудятся окончательно.

В 11 утра к ним выехала группа спасателей — 3 человека и по 2 автомобиля и снегохода. Из-за погодных условий добраться до мужчин спасатели рассчитывают только к 19 часам.

— Сейчас первоочередная задача — обнаружить автомобиль пропавших, чтобы убедиться в том, что они точно находятся в этом районе. К сожалению, попросить об этом местных жителей мы не можем. Нижмозеро и Верхнеозерский находятся в зоне неустойчивой сотовой связи. Попытки дозвониться до местных старост пока успеха не принесли. После обнаружения автомобиля при помощи снегоходов спасатели промнут «лыжню» до палатки, по которой затем сможет выехать мотобуксировщик с рыбаками, — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Арктического комплексного центра МЧС России Олег Климантов.

Вчера из-за снегопада в такую же ситуацию попало трое других рыбаков.

В 18 часов спасателям позвонил мужчина, застрявший на «Шеви-Нива» на Сухом море. Его спасли, но автомобиль ему придется спасать самому.

Четырьмя часами позже двое других рыбаков попали в метель рядом с островом Лясомин. Их мотособака увязла в снегу и кончилось топливо, зато работали мобильные телефоны. Так как они не знали точно, где находятся, спасатели нашли их с помощью сигнальных ракет.