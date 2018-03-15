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Полицейские нашли мастера парковки, который разбил машины на ВИЗе и запрыгнул на сугроб
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Полицейские нашли мастера парковки, который разбил машины на ВИЗе и запрыгнул на сугроб 

e1.ru 15 марта 2018
Фото: e1.ru
Водителя Suzuki, который в выходные устроил ДТП во дворе дома № 19/2 на Фролова и припарковался на сугробе, нашли. В ближайшее веремя его допросят сотрудники ГИБДД.
— Личность водителя Suzuki установили, его нашли и вызвали на допрос, — уточнили Е1.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Его опросят либо в пятницу, либо во вторник на следующей неделе.
Очевидцы отмечали, что водитель в тот день был пьян. Его попытались задержать местные жители, которые и вызвали гаишников, но мужчине удалось скрыться. В ДТП пострадали стоявшие рядом Kia и Lada Vesta.
Каждую неделю на Е1.RU выходит подборка фотографий автохамов Екатеринбурга, поражающих сознание своими невероятными парковочными «трюками».
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