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Очевидцы запечатлели на видео впечатляющий «фонтан» посреди улицы в Петербурге
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Очевидцы запечатлели на видео впечатляющий «фонтан» посреди улицы в Петербурге 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
На пересечении проспекта Испытателей и проспекта Сизова в Приморском районе Санкт-Петербурга «забил» мощный «фонтан», образовавшийся в четверг, 15 марта, в результате коммунальной аварии.
Очевидцы произошедшего активно делятся записями произошедшего в соцсетях и обсуждают увиденное.
В результате инцидента в районе ЧП было остановлено движение трамваев, проезжая часть не перекрывалась.
Отметим, что подобные аварии в Петербурге происходят всю неделю. Так, прорыв водопровода произошел на Загородном проспекте, а чуть позже менее внушительные «фонтаны» образовались на Авиационной улице и Лермонтовском проспекте.
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