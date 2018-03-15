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В МВД рассказали о сложностях в наказании пешеходов-нарушителей
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В МВД рассказали о сложностях в наказании пешеходов-нарушителей 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Привлечение нарушившего правила дорожного движения пешехода к ответственности проблематично из-за большого количества связанных с этим мероприятий, сообщил начальник управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России, полковник полиции Юрий Шакиров.
"Действительно, есть проблема: для того чтобы привлечь к ответственности пешеходов, надо пройти целый комплекс мероприятий. Надо установить его личность… обратиться в органы внутренних дел, где в течение трех часов устанавливают его личность, потом составляют материал", — сказал Шакиров на круглом столе в МИА «Россия сегодня».
По его словам, за это время на участке обслуживания инспектора, где нарушил ПДД пешеход, происходит много серьезных «событий, которые он должен предупреждать».
Как считает Шакиров, у пешеходов должна быть культура поведения на дороге, которая воспитывается с детства. По его мнению, здесь немаловажную роль играют детские сады, школы, общественные организации.
"Поэтому проблема действительно есть, но мы работаем, мы выявляем нарушителей-пешеходов. И нельзя сказать, что эта работа пущена на самотек, но мы считаем, что прежде всего надо заниматься воспитанием этих участников дорожного движения", — заключил Шакиров.
Круглый стол посвящен нововведению в правилах дорожного движения, обязывающему водителей в случае вынужденной остановки машины вне населенных пунктов при покидании автомобиля надевать светоотражающие куртку или жилет.
Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 18 марта 2018 года. По статистике, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток были зарегистрированы более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. Это на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В результате погибли 1 тысяча 321 человек, еще 6 тысяч 537 человек пострадали.
Также возросло количество наездов транспорта на водителей, в отношение которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. За шесть месяцев 2017 года произошли 66 таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом.
Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.
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