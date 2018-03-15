В центре Ростова произошла массовая авария с «Газелью», перевозящей хлеб 

Сегодня, 15 марта, около 8 часов утра, на углу проспекта Шолохова и улицы Каяни автомобиля Kia Cee врезался в Ford и «Газель», которая занимается перевозкой хлеба. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Ростовской области. При этом легковой автомобиль едва не зацепил столб. «Все три участника движения ехали в одном направлении. Все участники ДТП разошлись по европротоколу», — рассказали в ведомстве. Пострадавших в результате аварии нет, виновность участников будет установлена в ходе назначенной проверки. Все машины получили механические повреждения.