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В центре Ростова произошла массовая авария с «Газелью», перевозящей хлеб
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В центре Ростова произошла массовая авария с «Газелью», перевозящей хлеб 

Деловое сообщество 15 марта 2018
Фото: Деловое сообщество
Сегодня, 15 марта, около 8 часов утра, на углу проспекта Шолохова и улицы Каяни автомобиля Kia Cee врезался в Ford и «Газель», которая занимается перевозкой хлеба. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Ростовской области. При этом легковой автомобиль едва не зацепил столб. «Все три участника движения ехали в одном направлении. Все участники ДТП разошлись по европротоколу», — рассказали в ведомстве. Пострадавших в результате аварии нет, виновность участников будет установлена в ходе назначенной проверки. Все машины получили механические повреждения.
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