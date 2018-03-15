Столкнувшиеся три машины перекрыли проезд по плотине ГЭС

Три человека пострадали в результате столкновения трех машин на плотине Волжской ГЭС. Авария, из-за которой по обе стороны Волги растянулись многокилометровые очереди машин, произошла около 12:00.

— Столкновение произошло на выезде на плотину ГЭС со стороны Тракторозаводского района Волгограда , — сообщили V1.ru ГУ МВД по Волгоградской области , — По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем автомашины «Датсун» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в следовавшие одна за другой Лады — «Ладу-Ларгус» и «Ладу-Калину».