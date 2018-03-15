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Столкнувшиеся три машины перекрыли проезд по плотине ГЭС
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Столкнувшиеся три машины перекрыли проезд по плотине ГЭС 

v1.ru 15 марта 2018
Фото: v1.ru
Три человека пострадали в результате столкновения трех машин на плотине Волжской ГЭС. Авария, из-за которой по обе стороны Волги растянулись многокилометровые очереди машин, произошла около 12:00.
— Столкновение произошло на выезде на плотину ГЭС со стороны Тракторозаводского района Волгограда, — сообщили V1.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, — По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем автомашины «Датсун» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в следовавшие одна за другой Лады — «Ладу-Ларгус» и «Ладу-Калину».
На месте работают экипажи ГИБДД. Из поврежденных машин извлекли и передали медикам трех пострадавших — девушку из «Датсун», а также водителя и пассажира из «Лады-Ларгус». Сильнее всех пострадал пассажир «Лады-Ларгус», получивший травму головы и перелом голени.
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