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Пострадавшая из-за глыбы льда в центре Воронежа женщина оказалась главным хранителем музея
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Пострадавшая из-за глыбы льда в центре Воронежа женщина оказалась главным хранителем музея 

Вести Воронеж 15 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Женщина получила тяжёлую травму по пути на работу. Попавшая в больницу с серьёзными травмами из-за схода наледи женщина работает главным хранителем литературного музея имени Никитина. Информацию об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили в учреждении коллеги пострадавшей. Женщина получила травму 15 марта в 9:45 утра у дома № 4 по улице Плехановской. Несчастье случилось с ней по пути на работу, музей находится буквально через дорогу от места происшествия.
Коллеги пострадавшей переживают за неё и надеются на скорое выздоровление. Они рассказали, что на доме, с которого сошла глыба льда, не было видно льда. Вероятнее всего, наледь сползла с крыши и упала на человека. Из-за падения снежной глыбы женщина получила тяжёлые травмы, пояснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Скорая» приехала на место ЧП в течение 10 минут, бригада врачей оказала первую помощь и доставила пострадавшую в одну из городских больниц. Врачи оценили состояние женщины как тяжёлое, ей проводится необходимое лечение.
Воронежские следователи начали проверку по факту обрушения глыбы льда на женщину в центре города. Они выяснят, кто отвечает за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение льда. Будет дана оценка качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега, рассказали в СУ СКР по региону.
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