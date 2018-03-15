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88-летний пенсионер угодил под колеса иномарки в Советском районе
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88-летний пенсионер угодил под колеса иномарки в Советском районе 

В городе N 15 марта 2018
Фото: Vgoroden.ru
Водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 88-летнего мужчину в Советском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижнему Новгороду.
ДТП произошло 14 марта около 14:00 на улице Адмирала Васюнина. За рулем иномарки находилась 45-летняя женщина. Управляя машиной, автомобилистка сбила пенсионера, переходящего дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате аварии пострадавшего доставили в медучреждение. В настоящий момент он отпущен домой.
Напомним, «Лада-Гранта» сбила 81-летнюю женщину на улице Коминтерна.
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