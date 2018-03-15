88-летний пенсионер угодил под колеса иномарки в Советском районе

Водитель автомобиля «Фольксваген» сбил 88-летнего мужчину в Советском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижнему Новгороду.

ДТП произошло 14 марта около 14:00 на улице Адмирала Васюнина. За рулем иномарки находилась 45-летняя женщина. Управляя машиной, автомобилистка сбила пенсионера, переходящего дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии пострадавшего доставили в медучреждение. В настоящий момент он отпущен домой.

Напомним, «Лада-Гранта» сбила 81-летнюю женщину на улице Коминтерна.