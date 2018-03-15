Обгон в Городецком районе закончился для водителя «Киа» смертью

55-летний водитель «Киа» погиб на трассе в Городецком районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Трагическое ДТП случилось 14 марта около 19.00 на четвертом километре автодороги Городец Ковернино . Автомобилист с 37-летним водительским стажем, управляя «Киа» при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался сразу в две машины: «Газель» и ВАЗ-2115.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте. Водителя «Газели» госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Напомним, «Лада-Гранта» сбила 81-летнюю женщину на улице Коминтерна.