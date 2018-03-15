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Кыргызстанцы смогут переоформить автомобиль дешевле
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Кыргызстанцы смогут переоформить автомобиль дешевле 

Мир24 15 марта 2018
Фото: Мир24
В Кыргызстане стоимость переоформления автомобилей снизили почти в десять раз. Это — временная мера. И такие скидки на государственные услуги продлятся только три месяца, сообщает «МИР 24».
По словам директора департамента регистрации транспорта Усеина Касмалиева, это делается для того, чтобы граждане успели переоформить автомобили, купленные по доверенности.
В целях экономии ранее в Кыргызстане каждый второй автомобиль продавали без перерегистрации. Просто выписывали генеральную доверенность с правом отчуждения и передавали документы. А собственником, между тем, оставался именно тот человек, чье имя указано в техпаспорте на машину.
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«За все нарушения правил дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, случаев с данным транспортным средством, ответственность несет в итоге собственник транспортного средства. Хотя данный собственник транспортного средства уже продал его много лет назад», — сказал директор департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Усеин Касмалиев.
К тому же, официальное переоформление обезопасит автовладельцев от мошенников со стороны недобросовестных продавцов. Ведь доверенность можно в любой момент отозвать. И покупатель, сэкономивший на перерегистрации, останется и вовсе без автомобиля.
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