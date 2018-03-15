На трассе Москва-Петербург образовалась 40-километровая пробка

Движение на федеральной трассе М10 оказалось серьезно затруднено утром 15 марта в районе города Валдай Новгородской области . Причиной образования многокилометровой пробки стали ремонтные работы и наледь на дороге, которая мешает большегрузам преодолевать подъемы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное УГИБДД.

«Грузовики по трассе на протяжении примерно 20 километров едут с очень небольшими скоростями, но магистраль все-таки не стоит», — сказал собеседник агентства.