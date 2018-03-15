Ещё
На трассе Москва-Петербург образовалась 40-километровая пробка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На трассе Москва-Петербург образовалась 40-километровая пробка 

Свободная пресса 15 марта 2018
Фото: otr-online.ru
Движение на федеральной трассе М10 оказалось серьезно затруднено утром 15 марта в районе города Валдай Новгородской области. Причиной образования многокилометровой пробки стали ремонтные работы и наледь на дороге, которая мешает большегрузам преодолевать подъемы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное УГИБДД.
«Грузовики по трассе на протяжении примерно 20 километров едут с очень небольшими скоростями, но магистраль все-таки не стоит», — сказал собеседник агентства.
По данным сервиса «Яндекс-пробки», затор растянулся на 40 километров. Пробка образовалась между поселком Крестцы и городом Валдай по направлению в Москву.
Свободная пресса: последние новости
В Германии из-за пьяного машиниста столкнулись две электрички, есть пострадавшие В США произошло ДТП с участием 60 автомобилей В Подмосковье стая бродячих собак загрызла насмерть мужчину и искалечила женщину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию279
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе14
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе243
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской208
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение