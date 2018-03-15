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Смертельный обгон. Водитель иномарки погиб в ДТП под Нижним Новгородом
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Смертельный обгон. Водитель иномарки погиб в ДТП под Нижним Новгородом 

Нижегородская правда 15 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
Фото с сайта Politeka.netСмертельный обгон. Водитель иномарки погиб в ДТП под Нижним НовгородомВодитель автомобиля КИА погиб в аварии на трассе в Городецком районе. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
14 марта в вечернее время на 4 км а/д Городец — Ковернино произошло смертельное ДТП. Водитель а/м КИА, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и врезался в а/м ГАЗ 3302 и ВАЗ 2115, которые двигались по встречной полосе движения. В результате ДТП 54-летний водитель а/м КИА cкончался на месте происшествия от полученных ранений. Еще один участник ДТП, 36-летний мужчина госпитализирован.
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