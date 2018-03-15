Смертельный обгон. Водитель иномарки погиб в ДТП под Нижним Новгородом

Фото с сайта Politeka.netСмертельный обгон. Водитель иномарки погиб в ДТП под Нижним НовгородомВодитель автомобиля КИА погиб в аварии на трассе в Городецком районе. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.