В Красноярском крае из-за ошибки врачей умерла пожилая женщина

СК по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти 84-летней пациентки. В реанимации Краевой клинической больницы, в которую она попала в тяжёлом состоянии, допустили серьёзную ошибку.

Трагедия произошла ещё в январе прошлого года. В Краевую пациентка попала из Емельяновской районной больницы. Ей назначили лечение и другие медицинские манипуляции, потом женщина попала в реанимацию, но спасти её не удалось. Судмедэксперты сделали предварительное заключение: причиной смерти стал прокол левой подключичной артерии при катеризации. Однако пока не выяснили, кто мог это сделать. Изымается необходимая медицинская документация, опрашивается персонал больницы, участвовавший в оказании медицинской помощи пациентке.