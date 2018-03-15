Ещё
В Красноярском крае из-за ошибки врачей умерла пожилая женщина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярском крае из-за ошибки врачей умерла пожилая женщина 

АиФ Красноярск 15 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
СК по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти 84-летней пациентки. В реанимации Краевой клинической больницы, в которую она попала в тяжёлом состоянии, допустили серьёзную ошибку.
Трагедия произошла ещё в январе прошлого года. В Краевую пациентка попала из Емельяновской районной больницы. Ей назначили лечение и другие медицинские манипуляции, потом женщина попала в реанимацию, но спасти её не удалось. Судмедэксперты сделали предварительное заключение: причиной смерти стал прокол левой подключичной артерии при катеризации. Однако пока не выяснили, кто мог это сделать. Изымается необходимая медицинская документация, опрашивается персонал больницы, участвовавший в оказании медицинской помощи пациентке.
АиФ Красноярск: последние новости
Под Красноярском семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов Красноярец «накатал» по Москве штрафов на 300 тысяч рублей В Красноярском крае многодетный отец заплатил алименты, боясь потерять авто
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию303
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе14
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе249
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской212
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение