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В «Храброво» пьяного калининградца не пустили в самолёт до Питера
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В «Храброво» пьяного калининградца не пустили в самолёт до Питера 

Вести Калининград 15 марта 2018
Фото: Вести Калининград
В аэропорту «Храброво» с рейса «Калининград — Санкт-Петербург» сняли пьяного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.
48-летний житель Калининграда, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял окружающих. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере до 1500 рублей или административный арест до 15 суток.
«Также сотрудниками транспортной полиции в ходе несения службы по обеспечению правопорядка и безопасности пассажиров на территории аэровокзала «Храброво», выявлены еще трое граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе.
В отношении жителей Калининграда и Ярославля, возраст которых 48 лет и 34 года, возбуждены административные производства.
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