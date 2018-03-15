В «Храброво» пьяного калининградца не пустили в самолёт до Питера

В аэропорту «Храброво» с рейса « Калининград Санкт-Петербург » сняли пьяного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте. 48-летний житель Калининграда, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял окружающих. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере до 1500 рублей или административный арест до 15 суток. «Также сотрудниками транспортной полиции в ходе несения службы по обеспечению правопорядка и безопасности пассажиров на территории аэровокзала «Храброво», выявлены еще трое граждан, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе. В отношении жителей Калининграда и Ярославля , возраст которых 48 лет и 34 года, возбуждены административные производства.