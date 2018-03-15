Пензенские пешеходы за сутки 124 раза нарушили ПДД

Пензенской области инспекторы регионального УГИБДД отчитались о выявленных нарушениях правил дорожного движения за 14 марта.

Так, по данным отдела пропаганды областного УГИБДД, в минувший вторник было выявлено 892 нарушения ПДД. При этом, 120 нарушений удалось зафиксировать в автоматическом режиме.

124 нарушения правил дорожного движения — на счету пешеходов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения было задержаны 4 водителя.

«Оформлены 36 материалов ДТП с материальным ущербом (без пострадавших)», — добавили в управлении.

Напомним, с ноября в Пензенской области, как и на территории всей страны, действует постановление, согласно которому штрафы для водителей, не пропускающих людей на пешеходных «зебрах», увеличились до 2 500 тысяч рублей. Ранее административный штраф за непропуск пешеходов составлял ровно 1 500 рублей.