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Кошмарное тройное ДТП на КАД в СПб от первого лица
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Кошмарное тройное ДТП на КАД в СПб от первого лица 

Рамблер 15 марта 2018
Страшную автоаварию в Санкт-Петербурге запечатлел видеорегистратор одного из участников. Иномарка Chevrolet Epica двигалась в крайнем левом ряду. Ехавший в соседней полосе фургон попытался обогнать идущую впереди фуру, но внезапно начал интенсивно смещаться к левому ряду. Как выяснилось позднее, его водитель не справился с управлением. У водителя иномарки не хватило времени на торможение, в результате иномарка столкнулась с фургоном. По словам очевидцев, ехавших мимо, авария была серьёзной. Информации о состоянии водителей и других пострадавших пока нет.
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