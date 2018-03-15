Кошмарное тройное ДТП на КАД в СПб от первого лица 

Страшную автоаварию в Санкт-Петербурге запечатлел видеорегистратор одного из участников. Иномарка Chevrolet Epica двигалась в крайнем левом ряду. Ехавший в соседней полосе фургон попытался обогнать идущую впереди фуру, но внезапно начал интенсивно смещаться к левому ряду. Как выяснилось позднее, его водитель не справился с управлением. У водителя иномарки не хватило времени на торможение, в результате иномарка столкнулась с фургоном. По словам очевидцев, ехавших мимо, авария была серьёзной. Информации о состоянии водителей и других пострадавших пока нет.