Водителя, протаранившего забор на Богоявленской площади, объявили в розыск

Непонятно, что двигало водителем машины «Рено» , который, протаранив новый забор на Богоявленской площади, убежал сразу после ДТП. Сотрудников ГИБДД вызывали очевидцы.

— Авария произошла 14 марта в 23.55. Неустановленный водитель «Рено» повредил ограждение, после чего скрылся. Проводится проверка, водителя ищут, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области

Несмотря на то, что забор повредил горе-водитель, он не будет оплачивать ремонт из своего кошелька.