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Многокилометровая пробка образовалась на трассе Москва — Петербург в Новгородской области
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Многокилометровая пробка образовалась на трассе Москва — Петербург в Новгородской области 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Газета Daily
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Затор протяженностью около 30 км образовался на федеральной автотрассе Москва — Санкт-Петербург в Новгородской области. Причиной пробки стали в том числе дорожные работы в Валдайском районе, где дорога проходит по холмистой местности, сообщили ТАСС в четверг в региональном управлении ГИБДД.
"На участке федеральной автодороги «Россия» М-10 с 396-го по 400-й км в Валдайском районе производятся плановые ремонтные работы по реконструкции дорожного покрытия и замене дорожных коммуникаций. В ночь на 15 марта в месте производства работ по направлению движения из Санкт-Петербурга в связи с резко изменившимися погодными условиями образовалась заторовая ситуация. Сотрудники дорожной полиции прибыли на место", — сообщили ТАСС в ведомстве.
Движение затруднено на участке трассы от деревни Новое Рахино в Крестецком районе до деревни Долгие Бороды Валдайского района в сторону Москвы, трехполосное движение на отрезке реорганизовано в двухполосное.
Дополнительные трудности для большегрузного транспорта создает затяжной подъем на участке движения по направлению к столице, местами скорость снижается до 5 км/ч. Дорожно-транспортных происшествий в месте, где образовалась пробка, нет.
Планируется, что в пятницу движение на данном участке по направлению к Москве будет осуществляться по двум полосам.
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