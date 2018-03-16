В Рязани в ДТП с внедорожником пострадал ребенок

В четверг, 15 марта, в Рязани при столкновении автомобилей KIA и Toyota Land Cruiser пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент случился, примерно, в 16:00 на нерегулируемом перекрестке на улице Маяковского. Японский внедорожник остановился перед «зеброй» и в этот момент в его зад врезалась легковушка «Киа».

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась юному пассажиру «Киа», который находился в детском автокресле. После осмотра медики отпустили ребенка домой.

По информации УГИБДД, за минувшие сутки в Рязанской области в результате 4 ДТП травмы получили шесть человек, всего зарегистрировано 43 происшествия. Сотрудниками ДПС задержано два нетрезвых водителя.

Фото: 62.мвд.рф