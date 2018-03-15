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В Пермском крае обстреляли три автобуса
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В Пермском крае обстреляли три автобуса 

АиФ Пермь 15 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
Мишенью стал маршрут №205, который возит пассажиров из Краснокамска в Пермь. Это уже второй случай, когда автобусы этого направления расстреливают из пневматического оружия.
Как рассказали в компании, первое нападение произошло 12 марта. Тогда примерно в 22.00 и 22.40 обстреляли два автобуса, которые возвращались в гараж. Пассажиров в них не было. Водитель одного из них заметил, что в автобус стреляли, на трассе, когда начало осыпаться стекло. Второй инцидент произошёл 14 марта в 20.30. В это время в салоне было много пассажиров.
«Просто удивительно, что никто не пострадал. Кондуктор только сошла со своего места, чтобы продать билеты пассажиру, который вошёл на остановке «Лицей», как в стекло влетела пуля. Металлический шарик мы нашла в двери, которая находится за креслом водителя. Страшно представить, что было бы, если бы шарик пролетел выше», — рассказала супруга руководителя компании-перевозчика «ИП Сидоров» Анастасия Сидорова.
Подобные случаи были в конце прошлого года. Тогда обстрелу из пневматики подверглись четыре автобуса. В двух из них находились пассажиры. В пострадавшей компании считают, что инциденты могут быть следствием конкурентной борьбы — одна из компаний старается получить полный контроль над рынком междугородных перевозок. Маршрут Пермь-Краснокамск действительно является привлекательным, так как ежедневно из Краснокамска в Пермь и обратно ездят тысячи людей. Стоимость проезда в один конец — 60 рублей.
«По предыдущим случаям стрельбы наказание никто не понёс. В этот раз мы снова подали заявление в полицию, хотелось бы, чтобы с этим случаем разобрались и виновных привлекли к ответу», — говорит Анастасия.
В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили факт стрельбы по автобусам.
«12 марта около 23.00 в полицию Краснокамска поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Шоссейная и Школьная неустановленным способом повреждено боковое стекло автобуса. Аналогичное сообщение поступило вечером 14 марта. Инцидент произошел на улице Коммунистической. В обоих случаях никто из людей не пострадал. По факту повреждения стёкол в общественном транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — пояснили в ГУ МВД.
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