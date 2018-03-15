На севере Волгограда иномарка протаранила автобус № 2

На остановке Парка Памяти в Тракторозаводском районе Волгограда пассажирский автобус № 2 столкнулся с красной иномаркой.

— За рулем легковой машины сидела молодая автомобилистка, — поделилась с V1.ru пассажир автобуса Альбина Лобанова. — Девушка пыталась выехать на проезжую часть и слишком сильно вылезла на дорогу. Объехать такое препятствие водитель автобуса не смог. После удара все пассажиры вышли из автобуса и начали дружно охать, разглядывая разбитый бампер иномарки.

По словам очевидцев, на месте работают сотрудники ГАИ . На дороге собирается небольшая пробка.

Сегодня утром ледяной дождь стал причиной аварий и пробок. Крупную аварию на плотине через волжскую ГЭС, в которой сошлись сразу три машины, водители объезжали не меньше получаса.