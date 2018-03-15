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На севере Волгограда иномарка протаранила автобус № 2
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На севере Волгограда иномарка протаранила автобус № 2 

v1.ru 15 марта 2018
Фото: v1.ru
На остановке Парка Памяти в Тракторозаводском районе Волгограда пассажирский автобус № 2 столкнулся с красной иномаркой.
— За рулем легковой машины сидела молодая автомобилистка, — поделилась с V1.ru пассажир автобуса Альбина Лобанова. — Девушка пыталась выехать на проезжую часть и слишком сильно вылезла на дорогу. Объехать такое препятствие водитель автобуса не смог. После удара все пассажиры вышли из автобуса и начали дружно охать, разглядывая разбитый бампер иномарки.
По словам очевидцев, на месте работают сотрудники ГАИ. На дороге собирается небольшая пробка.
Сегодня утром ледяной дождь стал причиной аварий и пробок. Крупную аварию на плотине через волжскую ГЭС, в которой сошлись сразу три машины, водители объезжали не меньше получаса.
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