В Федерации автовладельцев России оценили возможное появление новой разметки

Об этом сообщает RT.

По мнению руководителя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, новые цвета разметки будут востребованы у водителей.

"Сама эта разница между желтым и синим цветами как раз очевидна, чтобы водители не запутались. Цвета контрастные. Если желтый обозначает запрет, то синий — это не просто разрешение, он обозначает тот факт, что водитель приближается к определенному участку дороги (перекрестку или пешеходному переходу), где, наверное, нужно быть внимательнее", — сказал он.

15 марта стало известно, что на российских дорогах появится желтая и синяя разметка. Новый ГОСТ дорожной разметки вступит в силу 1 июня 2018 года.

Желтого цвета могут быть все основные виды разметки, разделяющей потоки автомобилей. Синий цвет можно использовать для нанесения прерывистых линий для направления движения на перекрестках. Кроме того этой краской могут обозначить платные парковки, однако это нововведение должны закрепить в другом стандарте.