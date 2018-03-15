Ещё
В Федерации автовладельцев России оценили возможное появление новой разметки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Федерации автовладельцев России оценили возможное появление новой разметки 

Москва24 15 марта 2018
Фото: Москва24
Об этом сообщает RT.
По мнению руководителя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, новые цвета разметки будут востребованы у водителей.
"Сама эта разница между желтым и синим цветами как раз очевидна, чтобы водители не запутались. Цвета контрастные. Если желтый обозначает запрет, то синий — это не просто разрешение, он обозначает тот факт, что водитель приближается к определенному участку дороги (перекрестку или пешеходному переходу), где, наверное, нужно быть внимательнее", — сказал он.
15 марта стало известно, что на российских дорогах появится желтая и синяя разметка. Новый ГОСТ дорожной разметки вступит в силу 1 июня 2018 года.
Желтого цвета могут быть все основные виды разметки, разделяющей потоки автомобилей. Синий цвет можно использовать для нанесения прерывистых линий для направления движения на перекрестках. Кроме того этой краской могут обозначить платные парковки, однако это нововведение должны закрепить в другом стандарте.
Москва24: последние новости
Эвакуатор-тягач направили к месту аварии с фурой на Дмитровском шоссе СК начал проверку после гибели бейсджампера в Подмосковье Более 40 человек пострадали при столкновении электричек в Кельне
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию303
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе14
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе249
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской212
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение