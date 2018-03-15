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Перечень роскошных автомобилей в России расширен на четверть‍
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Перечень роскошных автомобилей в России расширен на четверть‍ 

Прайм 15 марта 2018
Фото: Прайм
Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало обновление списка автомобилей, которые облагаются «налогом на роскошь». Теперь в него входит 1 126 наименование машин.
В обновленный список вошли автомобили стоимостью более 3 млн рублей. Это 1126 позиции.
Все автомобили из данного списка облагаются повышенным транспортным налогом.
Пополнение произошло за счет увеличения комплектаций выпущенных в прошлом 2017 году новинок, а также смены поколений авто.
Год назад в документ входили 909 автомобилей.
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