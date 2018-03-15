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В Подмосковье случился транспортный коллапс
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На Дмитровском шоссе случился транспортный коллапс из-за перевернувшейся фуры 

Говорит Москва 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Грузовой автомобиль опрокинулся на бок в районе улицы Крылова около половины девятого утра и практически полностью перекрыл трассу. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.
«На Дмитровском шоссе в районе ул. Крылова в сторону области ДТП. Перевернулась фура. Для проезда осталась одна полоса по основному ходу и дублер. Движение в сторону области затруднено».
По данным сервиса «Яндекс. Пробки» затор в этом районе растянулся более чем на три километра.
Говорит Москва
Корреспондент «Говорит Москва» передаёт кадры с места происшествия. На момент публикации экстренные службы уже частично освободили трассу.
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