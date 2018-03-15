В Подмосковье случился транспортный коллапс

На Дмитровском шоссе случился транспортный коллапс из-за перевернувшейся фуры

Грузовой автомобиль опрокинулся на бок в районе улицы Крылова около половины девятого утра и практически полностью перекрыл трассу. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.

«На Дмитровском шоссе в районе ул. Крылова в сторону области ДТП. Перевернулась фура. Для проезда осталась одна полоса по основному ходу и дублер. Движение в сторону области затруднено».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» затор в этом районе растянулся более чем на три километра.

Корреспондент «Говорит Москва» передаёт кадры с места происшествия. На момент публикации экстренные службы уже частично освободили трассу.